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Как беременная Топурия готовится к родам

Как беременная Топурия готовится к родам

Кети Топурия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кети Топурия и ее новоиспеченный муж, бизнесмен Лев Деньгов совсем скоро станут родителями. Певица рассказала о том, как проводит время в ожидании радостного события.
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Сейчас Кети Топурия находится на восьмом месяце беременности. Певица и предприниматель активно готовятся к появлению наследника. Исполнительница призналась, что наслаждается этим временем. Супруги потихоньку присматривают вещи для будущего наследника.

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Кети Топурия сообщила, что набрала килограммы. Девушка не сидит на диетах, находясь в интересном положении. По словам звезды, она ни в чем себе не отказывает. Она отметила, что в первую беременность набрала меньше лишнего веса, чем теперь.

Солистка группы "А`Студио" объяснила, что сейчас "благодаря" пандемии коронавируса они мы в основном сидят дома и, от нечего делать, больше едят. Но по этому поводу Кети Топурия не особо переживает, так как проблем с весом у нее никогда не было.

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Напомним, на днях Кети Топурия и ее официально узаконили свои отношения. Пара расписалась в одном из столичных ЗАГСов, пышную свадьбу с родственниками и друзьями супруги планируют устроить после рождения общего первенца.

Для 34-летней певицы это будет второй ребенок – знаменитость воспитывает дочь Оливию от первого брака. Кети Топурия до сих пор ведет достаточно активный образ жизни – уже на приличном сроке вместе с группой она сняла клип "Се ля ви", а также дала несколько концертов.

Автор: 27 ноября 2020, 11:55 Источник: Starhit.ru ✓ Надежный источник
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Кети Топурия похвалилась подросшей дочерью

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