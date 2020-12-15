Полиция заинтересовалась Боженой Рынской из-за высказывания о детях

На днях правоохранители получили заявление от некой женщины. Она просила наказать Божену Рынску за публикацию в Сети. Мол, журналистка плохо отозвалась о детях. Теперь полицейские, очевидно, наведаются к знаменитости, живущей в элитном подмосковном поселке Чигасово.
Какие именно слова Божены задели интернет-пользовательницу, неизвестно. В инстаграм-аккаунте журналистки не удается найти публикацию, которая могла бы обидеть людей. Рынска отказалась комментировать эту историю.
Стоит отметить, что раньше журналистка недолюбливала детей и не задумывалась о рождении своего ребенка. Но Божена изменила свое отношение к отпрыскам после смерти ее супруга Игоря Малашенко. Как известно, блогер хотела прибегнуть к процедуре экстракорпорального оплодотворения, но из-за проблем со здоровьем поручила это суррогатной матери.
Наследница Игоря Малашенко и Божены Рынски появилась на свет весной этого года. Журналистка назвала дочь Евгенией. Знаменитость часто публикует в "Инстаграм" фото малышки, рассказывает об уходе за ней и другие истории из жизни младенца.
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