"Эта операция нелегальная!": Темникова решилась на опасную процедуру ради красоты

Елена Темникова рассказывала, что ее лицо было обезображено прыщами. Скрыть акне не мог даже тональный крем. Певица объясняла: проблемы с кожей начались из-за аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
Бывшая участница группы Serebro не стала прибегать к пластической хирургии. Она предпочла процедуру, которую ей посоветовали в Швейцарии. Врач взял немного жира с живота Елены, прогнал его через центрифугу и получил стволовые клетки. Их специалист вколол в щеки певицы.
Эффект от процедуры, действительно, был. Лицо Темниковой стало гораздо красивее, прыщи ее больше не беспокоили. Но другие эксперты выразили опасение насчет операции, на которую решилась исполнительница хита "Импульсы". Лечение с помощью стволовых клеток считается опасным, поскольку процесс до конца не изучен.
Интернет-пользователи из Швейцарии и вовсе шокированы откровениями Елены Темниковой. Один из них отметил, что в этой стране терапия стволовыми клетками запрещена. "Кто там чего посоветовал колоть, когда это нелегально?!", – выразила недоумение читательница одного из новостных порталов.
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