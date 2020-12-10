"Грустная или отмороженная": Темникову высмеяли на публике

Экс-солистка группы Serebro рассказала о своем онлайн-концерте, который состоится 15 декабря. В разговоре с
шоуменом звезда призналась, что печатает для своих поклонников специальную
валюту, на которую можно приобрести билеты на этот концерт.
Оказывается, так называемые TEMNIKOVA COIN’ы артистка выпускает больше трех лет. Их раздают на концертах или получают при регистрации онлайн. Зрители могут купить на них не только билеты, но и сувенирную продукцию в онлайн-магазине Елены Темниковой.
Иван Ургант тут же поиронизировал на эту тему. "Кроме тебя и Мавроди кто это делал?", — пошутил телеведущий. 35-летняя исполнительница осталась не очень довольна своим визитом на эфир.
Елена Темникова призналась, что не успевала реагировать на шутки ведущего. Она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте фото с Иваном Ургантом и написала, что ей все же понравилось. "Если вам покажется что на эфире я грустная или отмороженная, то это только показалось", – заявила певица. По словам знаменитости, в душе ей было очень весело.
Отметим, что ранее пользователи Сети активно обсуждали внешность звезды. По мнению некоторых, Елена Темникова переусердствовала с процедурами красоты и стала на себя не похожа.
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