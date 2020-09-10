Елену Темникову обвинили в подлом обмане

ONINO рассказала, что три года назад отправила Елене Темниковой композицию собственного сочинения "Фаталити", надеясь на сотрудничество. Однако российская певица не ответила. Тогда белоруска решила сама выпустить трек. Релиз состоялся в 2018-ом.
Спустя некоторое время ONINO решила сменить направление в музыке. Она удалила песню "Фаталити" со всех стриминговых сервисов, чтобы позже презентовать ее в новой аранжировке. Композиция с прежним звучанием осталась только на "Ютуб", отмечает телеканал 360.
Несколько недель назад, когда Темникова выпустила трек "Фаталити", белорусская певица очень удивилась, ведь композиции идентичны не только по названию, но и мелодии в припеве, пишет "Экспресс-газета". ONINO не собирается оставлять поступок Елены безнаказанным. Она думает подать на артистку в суд.
Остается надеяться, что артисткам все-таки удастся поговорить тет-а-тет и исчерпать конфликт.
Стоит отметить, что Темникову обвиняют в плагиате не в первый раз. В 2016 году артистка презентовала песню "Импульсы". Внимательные меломаны поняли, что композиция является копией трека No More британской группы Gorgon City.
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