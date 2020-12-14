Едва стоит на ногах: в Сети появилось фото девчонки Козловского

Ольга Зуева с маленькой дочерью Одой-Валентиной находятся в США. Данила Козловский после рождения дочери вернулся в Россию, чтобы продолжать строить карьеру.
Недавно дочери Козловского исполнилось девять месяцев. В разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Ольга Зуева показала девочку со спины. Рядом сидел ее пес. На снимке видно, как выросла малышка. Она едва стоит на ногах, очень неуверенно, держась за стекло оконной рамы. Однако стоит отметить, что делает это уже самостоятельно и без поддержки.
Напомним, поклонники еще ни разу не видели лицо дочери Козловского. Звездные родители предпочитают скрывать внешность своей любимицы.
Отметим, что в Сети часто всплывают слухи о расставании Ольги Зуевой и Данилы Козловского. Говорят, пара не смогла сохранить свои отношения даже после появления на свет общего ребенка. Однако эта информация не находит официального подтверждения.
Более того, недавно в Сети заговорили, что Данила Козловский якобы завел новый роман – с коллегой по цеху Анной Чиповской. Анна была партнершей Данилы в картинах "Шпион" и "Все началось в Харбине". По словам актрисы, никакого романа между ними нет. Их связывает только работа.
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