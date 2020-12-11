Козловский разбросал по городу окровавленные тела

Известно, что сюжет разворачивается в начале 20 века в альтернативной истории. По сценарию, миром управляет своеобразное высшее дворянство. Эти люди скрывают свое происхождение, все происходит тайно, но все решения принимают именно они. Анархист Карамора теряет свою избранницу в сражении с организацией и решает отмстить им за все, спасти народ и изменить мир. Он собирает отряд единомышленников и объявляет правителям войну.
История звучит как интересная сказка с прекрасным принцем, сражающимся со злом. Поэтому никто не ожидал, что съемочная площадка будет выглядеть настолько жутко.
Недавно в сети появились снимки, сделанные петербургским репортером. На них весь пляж Заячьего острова усыпан "окровавленными трупами". Когда пользователи сети увидели фотографии, они решили, что произошло что-то серьезное.
Одной из важных деталей ужасающей атмосферы стал грим самого Данилы Козловского. Большая часть его лица покрыта "запекшейся кровью", черт лица практически не видно.
Напомним, Козловский не только выступает продюсером
фильма, но и играет в нем главную роль. Фильм должен выйти в прокат 16 сентября 2021 года.
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