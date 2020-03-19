"Сын хотел братика": Маша Вебер рассказала о рождении второго ребенка

Маша Вебер стала участницей фестиваля "Жара", который 14 марта состоялся на сочинском курорте Красная Поляна. Корреспондент "Дни.ру" встретился там с бывшей участницей группы "Тутси".

От отношений с бизнесменом Парвизом Ясиновым у Маши Вебер подрастает сын Оскар. Сегодня мальчику 14 лет, он время от времени просит знаменитую маму подарить ему братика. Но вот певица пока не хочет.

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"Возраст (в мае артистке исполнится 33 года. – Прим. ред.) мне позволяет родить, просто я пока про это не думаю, – пояснила Вебер. – Мне хочется построить карьеру, посвятить себя музыке, а беременность, роды и уход за ребенком отнимут много времени и сил."

Многие коллеги Маши Вебер – Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Алла Пугачева – воспользовались услугами суррогатной матери. Они отдали свой биологический материал, заплатили и избавились от всех проблем. Маша так не хочет. "Я, если и буду заводить второго ребенка, то исключительно сама, без помощи посторонних, – заверила исполнительница. – К услугам суррогатной матери надо прибегать, если возраст или состояние здоровья не позволяют иметь детей, а у меня с этим все в порядке".

Ранее в интервью "Дни.ру" Маша Вебер призналась, что сын не сразу принял ее нового мужа: "Оскар ревновал меня жутко, ворчал. Ему тогда было десять лет, он считал маму своей собственностью, а тут появился другой рядом с ней. К счастью, он у меня адекватный мальчик, поэтому в итоге принял моего мужа, стал уважать его, они сегодня дружат. Я так и объяснила, что папа есть папа, но есть мой муж, с которым надо дружить и который всегда готов помочь".