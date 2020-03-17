Сын закатил сцену ревности Маше Вебер из-за очередного мужчины

За романом Маши Вебер и Парвиза Ясинова в свое время следила вся страна. Обсуждали и рождение у певицы сына Оскара, и бегство мужа к "татушке" Юле Волковой. Сегодня уже и "разлучница" оказалась брошенной Парвизом, да и вся эта история – дела давно минувших дней. О том, что сегодня осталось от тех отношений, Маша Вебер рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами музыкального фестиваля "Жара" на престижном сочинском Курорте Красная Поляна.

"У меня сын очень любит деньги, – призналась Вебер. – Он копит на поездку в Америку, поэтому продает какие-то свои старые вещи – кроссовки, коллекционные ножи. А на карманные расходы ему дает отец".

Как оказалось, отец встречается с сыном почти еженедельно. "Оскар ездит к Парвизу по выходным, рассказала Вебер. – А я его редко вижу, потому что у меня нет такой надобности (смеется). Последний раз воочию наблюдала бывшего мужа так давно, что даже не могу вспомнить".

"После расставания мы ссорились, было много обид, но общий ребенок нас в итоге примерил, – вспоминает Маша. – Причем первый шаг сделал именно Парвиз, поскольку очень хотел общаться с сыном. Алиментов бывший муж не платит. Но мы договорились, что он дает деньги на какие-то нужды – на школу, на страховку. Сколько я говорю, столько и дает".

То обстоятельство, что папа живет отдельно от мамы, Оскара не смущает. "Я ему объяснила, что взрослые люди сходятся и расходятся, – уверяет Вебер. – Ни с кем из мужчин после Парвиза я Оскара не знакомила, а вот с моим нынешним мужем пришлось. Сын долго готовила к этому, поясняла, что хочу быть не только счастливой мамой, но и счастливой женой, женщиной. И когда встретила мужчину своей мечты, то вначале представила его сыну как моего друга, потом сказала, что люблю этого человека".

Сын, правда, не сразу понял и принял очередного маминого мужчину. "Оскар ревновал меня жутко, ворчал, – вспоминает Маша. – Ему тогда было десять лет, он считал маму своей собственностью, а тут появился другой рядом с ней. К счастью, он у меня адекватный мальчик, поэтому в итоге принял моего мужа, стал уважать его, они сегодня дружат. Я так и объяснила, что папа есть папа, но есть мой муж, с которым надо дружить и который всегда готов помочь".