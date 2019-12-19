Обколотую Машу Вебер сняли ночью на окраине Москвы

Имя Маши Вебер стало известным благодаря участию в телепроекте "Фабрика звезд-3". Потом была группа "Тутси", А сегодня ее – уже как сольную исполнительницу – с удовольствием ждут на разных сборных концертах. За последнее время корреспондент "Дни.ру" снимал ее на протяжении трех вечеров – от центра до самых до окраин. За кулисами премии "Виктория", церемонии "Золотой граммофон" и на Главном новогоднем концерте Маша блистала!

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