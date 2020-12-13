"Страшно": обнародованы пророческие слова известной актрисы о Гафте

Гафт и Иванова вместе снимались в картине " Небеса обетованные". Валентин Иосифович играл предводителей бездомных, а Людмила Ивановна полоумную старуху. По сценарию ленты Эльдара Рязанова героиня артистки была помешана на котах. В кадре Иванова не выпускала из рук рыжего пушистого актера по кличке Иннокентий. Старого кота на площадку привезли из "Уголка Дурова".
Однажды в момент съемок Иннокентий от испуга испражнился прямо на плечо Людмиле Ивановне. "Но запах, конечно, жуткий пошел. Все с нее сняли постирать. Валя морщится: "Фу, фу, какая гадость!" – рассказал о реакции Гафта Садальский.
В ответ на это Людмила Ивановна сказала, что на закате жизни человек также становится немощным. И она, и Гафт не застрахованы от старческого бессилия.
"Страшно, но ее слова оказались пророческими", – отметил Садальский.
По словам артиста, Валентин Иосифович и Людмила Ивановна незадолго до кончины оказались в инвалидных креслах. Впрочем, Гафт и Иванова до последних дней сохраняли ясность ума. Знаменитости уходили достойно, в окружении близких.
Как писали "Дни.ру", Валентин Гафт умер 12 декабря. Знаменитость скончалась от последствий перенесенного ранее инсульта. Актера похоронят на Троекуровском кладбище 15 декабря.
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