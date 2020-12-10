Отчаявшаяся онкобольная Заворотнюк пошла на крайние меры: А вдруг поможет?

Светская львица Анна Калашникова несколько месяцев назад заявила, что поддерживает связь с артисткой, и той сейчас значительно лучше. По словам модели, звезда сериала "Моя прекрасная няня" уже даже может гулять по территории своего загородного дома. Также певица надеется, что Анастасии Заворотнюк поможет прийти в себя ее врач.
Анна Калашникова посоветовала семье актрисы психолога и специалиста, который с помощью подсознательных процессов и энергетического поля может выявить причину болезни и поможет ее устранить. Вероятно, знаменитость уже настолько отчаялась в борьбе с раком, что готова пойти на крайние меры – обратиться к альтернативной медицине.
Модель отметила, что мастера разборов по имени Инна уже направили к Анастасии Заворотнюк, и они находятся в процессе переговоров. "Все шансы нужно использовать – вдруг поможет?" – считает Анна Калашникова.
По словам певицы, в ее окружении об Инне говорят только положительно. Девушка надеется, что специалист приложит все силы, чтобы спасти Анастасию Заворотнюк. По словам модели, она надеется быть полезной для Насти и сделает все возможное, чтобы помочь. Светская львица верит, что актриса вновь сможет блистать на сцене и радовать зрителей.
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