"Это ужасно": любовницу Тарзана заплевали после жалких попыток подражать Королевой

Анастасия Шульженко, уличенная ранее в любовной связи с Сергеем Глушко, записала песню со стилистом Ромой Спектром. Дебют начинающей актрисы россиянам не понравился.

Девушку раскритиковали в соцсетях за попытки подражать жене Тарзана – певице Наташе Королевой. В интернете появилось видео со светской вечеринки, на которой состоялась премьера композиции под названием "Мегера" в исполнении любовницы стриптизера.

Анастасия Шульженко в своем инстаграм-аккаунте поблагодарила именинницу за предоставленную ей возможность выйти на сцену и заявила, что это доверие много для нее значит. Посмотревшие видео фолловеры обратили внимание на прически девушки и ее партнера по сцене.

Подписчики детально разобрали как саму песню, так и внешний вид любовницы Сергея Глушко. По словам некоторых слушателей, песня им не понравилась. "Несовременно звучит", – цитирует одного из критиков Пятый канал.

Кроме того, пользователи Сети отметили, что стилист сделал Анастасии Шульженко немодную деревенскую укладку. По мнению зрителей, макияж существенно прибавил 28-летней девушке возраста.

Напомним, ранее Сергей Глушко сообщил, что в октябре этого года его пытались шантажировать. Две девушки заявили, что "сольют" в Сеть материалы интимного характера, если стриптизер не заплатит им два миллиона рублей. Высказалась об инциденте и Анастасия Шульженко. Любовница Тарзана заявила, что знакома с шантажистками. Она отметила, что девушки могут быть опасны не только для артиста, но и для общества в целом.

