Ольга Орлова решилась на важный шаг в отношениях с таинственным возлюбленным

Ведущая реалити-шоу и певица Ольга Орлова скрывает свою личную жизнь, но некоторыми подробностями все-таки делится с поклонниками. На днях она ответила на популярные вопросы подписчиков инстаграм-аккаунта.

В прошлом году Ольга Орлова познакомилась с бизнесменом Валерием, с которым она стала по-настоящему близка. Однажды телеведущую и ее избранника заметили обнимающимися в ресторане. А недавно они вместе веселились на светской вечеринке. При этом певица не публикует снимки с возлюбленным в Сети.

Так или иначе, поклонники видели, как выглядит Валерий. Мужчина явно старше избранницы. Подписчики решили поинтересоваться, сколько лет возлюбленному Ольги. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Орлова сообщила, что младше бизнесмена на 10 лет. Значит, ему 53 года.

Отвечая на другие вопросы, экс-участница группы "Блестящие" призналась, что решилась на важный шаг в отношениях – начала жить вместе с избранником. Перед тем как съехаться, Ольга и Валерий встречались полгода.

Напомним, недавно Орлова прокомментировала слухи о своем сыне. Якобы телеведущая выгнала наследника из дома, чтобы он научился быть самостоятельным. Ольге показался забавным этот домысел. Она напомнила, что на днях приютила собак, поэтому избавляться от собственного сына ей несвойственно.