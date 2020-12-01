Слухи и сплетни шоу-бизнеса Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он заморозил сперму!": счастливая Кравец рассказала о родах от Джигарханяна
"Лежит на его кровати и виновато улыбается": Вскрылись подробности связи Ланового со страстной пианисткой
Лежала и пищала: обколотую Мороз засняли под кайфом
Друг зверский избитого Прилучного пролил свет на случившееся
партнеры
Вторник
1 декабря
Лента новостей
13:01
Был жесток с Дианой: возмущенные подданные набросились на принца Чарльза
12:48
Любознательный водитель поджег свою машину на заправке
12:43
"Будь счастлив так, как ты хочешь": Верник показал полуголого сына на шесте для стриптиза
12:38
Как быстро избавиться от лишнего веса
12:35
"Началось безумие": Баста откровенно о сложных отношениях с Гуфом
12:29
В Москве ревнивый бомж отходил возлюбленную молотком
12:26
Эксперт о поведении Лукашенко на встрече с Лавровым: Слушал с трясущимися руками
12:09
"Что ты делаешь?": известная актриса шокировала партнера во время съемок секс-сцены
12:05
Нагорный Карабах: опасные игры на почве геополитической ревности
12:01
Ургант жестко приложил уволенного Сафронова на всю страну
11:45
Ольга Орлова решилась на важный шаг в отношениях с таинственным возлюбленным
11:25
Дочь Мороз живет с Собчак и Богомоловым
11:20
Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой
11:04
"У обеих ковид": Ваенга переживает тяжелые времена
11:04
Коронавирус в России: за сутки выявили 26,4 тысячи новых случаев заражения
11:04
Россиянам начнут рассказывать о положенных выплатах
10:57
Хабенский бросил сына в важный день
10:47
Нож в сердце: известная модель зарезала мужа в Петербурге
10:45
Обнародовано последнее фото Ирины Антоновой
10:34
Дочь трагически погибшей Легкоступовой вскрыла личную переписку матери
10:31
На трассе под Москвой столкнулись 13 машин
10:21
"Спектакль окончен": муж Гагариной сделал заявление после подачи документов на развод
10:14
Россияне начали массово скупать продукты и лекарства на фоне пандемии
10:11
В Москве умерла президент Пушкинского музея
09:42
"Уходит из этого мира": известный стилист рассказал о тяжелом состоянии Отиевой
09:40
Королева красоты: повзрослевшая дочь Началовой превратилась в роскошную леди
09:34
Кто получит сразу две пенсии в декабре – отвечает сенатор
09:00
Вероятно, убили тяжелой гантелей: вскрылись страшные обстоятельства смерти Легкоступовой
08:50
Лежащая под капельницей Бузова до смерти напугала поклонников
08:49
Неожиданное фото Кабаевой после слухов о родах всполошило народ
08:16
Дочь рассказала о судьбе "потерянного" праха Легкоступовой
06:03
Навка встала грудью на защиту неудачливой Бузовой
04:05
"Вам по пути": Дубцову уличили в романе с бывшим
02:01
"Это такой позор": Кабаева вылетела из дома отсидевшего мужа
00:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 декабря 2020 года
23:12
Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
22:02
Атака акулы на дайвера попала на видео
21:57
Звезда шоу "Дом-2" Ирина Пингвинова родила дочь
21:41
"Прям слюни потекли": народ ахнул от моложавой матери Водонаевой
21:29
Рейс из Екатеринбурга в Китай закрыли из-за коронавируса
21:15
Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после аквапарка
20:48
Известный врач умер в Екатеринбурге
20:45
Пугачеву назвали лукавой бабой
20:16
Рэпер Баста ответил на нападки из-за концертов во время пандемии коронавируса
20:09
Пенсионер расстрелял родственников из-за гаража
19:42
Новое тату на лице и филлеры: что сделал с собой Элджей
19:39
Аршавин публично унизил сына-футболиста от Барановской
19:24
В Брянской области мужчина до смерти запытал девушку
19:09
Изменение функций головного мозга: выявлены новые последствия коронавируса
19:07
Кто лишится пенсии с 1 января 2021 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Старенькая уже": Россияне спутали Пугачеву с мужчиной
"Надоели, как горькая редька": Баскова и Киркорова гонят в шею с "Голубого огонька"
"Его запомнят старым и больным": Цымбалюк-Романовская об опозорившимся перед смертью Джигарханяне
Чуть не погибла: У Бузовой не сработала страховка на "Ледниковом периоде"
"Вылез как черт из табакерки": эксперт разоблачил Лукашенко
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко
Шоу-бизнес
Ольга Орлова решилась на важный шаг в отношениях с таинственным возлюбленным

Ольга Орлова решилась на важный шаг в отношениях с таинственным возлюбленным

Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая реалити-шоу и певица Ольга Орлова скрывает свою личную жизнь, но некоторыми подробностями все-таки делится с поклонниками. На днях она ответила на популярные вопросы подписчиков инстаграм-аккаунта.
прочитано 417 раз

В прошлом году Ольга Орлова познакомилась с бизнесменом Валерием, с которым она стала по-настоящему близка. Однажды телеведущую и ее избранника заметили обнимающимися в ресторане. А недавно они вместе веселились на светской вечеринке. При этом певица не публикует снимки с возлюбленным в Сети.

ПО ТЕМЕ

Именинница Орлова похвасталась роскошным подарком от тайного поклонника

"Был очередной приступ": Орлова рассказала о неизлечимой болезни

 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Так или иначе, поклонники видели, как выглядит Валерий. Мужчина явно старше избранницы. Подписчики решили поинтересоваться, сколько лет возлюбленному Ольги. В "Сторис" своего инстаграм-аккаунта Орлова сообщила, что младше бизнесмена на 10 лет. Значит, ему 53 года.

Отвечая на другие вопросы, экс-участница группы "Блестящие" призналась, что решилась на важный шаг в отношениях – начала жить вместе с избранником. Перед тем как съехаться, Ольга и Валерий встречались полгода.

Напомним, недавно Орлова прокомментировала слухи о своем сыне. Якобы телеведущая выгнала наследника из дома, чтобы он научился быть самостоятельным. Ольге показался забавным этот домысел. Она напомнила, что на днях приютила собак, поэтому избавляться от собственного сына ей несвойственно.

Автор: 1 декабря 2020, 11:45 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Откровенные фото Ольги Орловой

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Россия и Европа поставили Лукашенко перед выбором
Белорусский политик: Лукашенко выгодно похоронить интеграцию с Россией
Венедиктов о планах Лукашенко: Возглавит Белоруссию в качестве премьер-министра
Политолог обнародовал план транзита власти Лукашенко

Шоу-бизнес

Остался один: страшная судьба обездвиженного сына-инвалида Ирины Антоновой
"У обеих ковид": Ваенга переживает тяжелые времена
Хабенский бросил сына в важный день
Дочь трагически погибшей Легкоступовой вскрыла личную переписку матери

Проишествия

Неизвестный взял в заложники шестерых детей в квартире в пригороде Петербурга
В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

Королева красоты: повзрослевшая дочь Началовой превратилась в роскошную леди

Девочка стала копией мамы
Шоу-бизнес

Вероятно, убили тяжелой гантелей: вскрылись страшные обстоятельства смерти Легкоступовой

В квартире певицы было все в крови
Шоу-бизнес

"У обеих ковид": Ваенга переживает тяжелые времена

День матери стал грустным праздником
Политика

Нагорный Карабах: опасные игры на почве геополитической ревности

Вмешательство Запада может помешать армянам извлечь правильные уроки

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2020 года
Гороскоп на декабрь 2020 года
Гороскоп на сегодня, 30 ноября 2020 года
Володина составила гороскоп на 2021 год для россиян

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Стало известно о контакте Загитовой с Губерниевым
Туктамышева раскрыла тайну личной жизни
Плющенко решил приютить чужих детей в роскошном коттедже
Травмированный Дзюба сморщился из-за адской боли в паху

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+