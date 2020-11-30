Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне

Сын Ольги Орловой вновь оказался в центре внимания журналистов. По слухам, телеведущая выгнала наследника из дома, чтобы он научился самостоятельности. Так ли это, экс-солистка группы "Блестящие" сказала поклонникам.

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