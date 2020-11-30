Ольга Орлова прокомментировала слухи о выгнанном из дома сыне

Новость о том, что теперь 19-летнему сыну Ольги Орловой Артему придется искать собственное жилье, появилась на прошлой неделе. За это время информация искажалась. Многие стали осуждать артистку, некоторые – наоборот, поддерживать.
Но обсуждения были напрасными, ведь, по словам ведущей реалити-шоу "Дом-2", наследника она не выгоняла. Отвечая на вопросы подписчиков, Ольга отметила, что считает этот слух очень странным. "То есть я подобрала пять бездонных собак, а сына родного выгнала!?", – удивилась знаменитость.
Бывшая участница группы "Блестящие" подчеркнула, что сын будет жить вместе с ней до тех пор, пока сам не сочтет нужным переехать. Вероятно, Артема до сих пор устраивает общество родителей и популярность матери ему не доставляет дискомфорта.
Молодой человек далек от светской жизни, в отличие от других звездных наследников. Говорили, что Артем примет участие в реалити-шоу "Дом-2", но и этот слух Орлова тогда опровергла. У парня, который окончил школу с золотой медалью, другие интересы. Он поступил в высшее учебное заведение, не используя связи родителей.
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