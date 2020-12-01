"Вам по пути": Дубцову уличили в романе с бывшим

Известных музыкантов в прошлом связывал короткий, но яркий роман. На протяжении двух лет пара везде появлялась вместе и ездила в совместные путешествия.
В 2015 году они расстались, однако слухи об их отношениях продолжали появляться. И на это были свои причины, ведь артисты продолжали выпускать совместные хиты. Так, через пару лет после официального расставания пара выпустила новый хит "Москва – Нева".
На днях 38-летняя певица удивила поклонников. Ирина Дубцова выложила фотографию с 35-летним диджеем Леонидом Руденко. Победительница "Фабрики звезд – 4" предстала в объятиях диджея.
На фото Дубцова предстала во всем черном. Она сделала естественный макияж и распустила темные волосы. Образ Ирины завершили крупные серьги. "Ситуация. У нас с Леонидом всегда неплохо получалось", – заинтриговала подписчиков Ирина Дубцова в своем "Инстаграм".
Поклонники принялись поздравлять певицу с воссоединением с любимым. Многие выразили надежду, что музыканты снова встречаются. Некоторые отметили, что они подходят друг другу. "Вам по одному пути", – написал один из фолловеров.
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