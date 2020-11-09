Старшая дочь Глаголевой попала в жуткую аварию

По словам артистки, она не сразу решилась рассказать об аварии. Накануне в машину Анны Нахапетовой на огромной скорости влетел другой автомобиль. За рулем машины оказался 19-летний юноша.
К счастью, Анна не пострадала. Как заметила дочь Глаголевой, ее спасли ремни безопасности и ангел-хранитель. Нахапетова подчеркнула, что не была виновником происшествия.
Звезда призналась, что хотела рассказать не о самой аварии, а о том, что происходило сразу после нее. Анна столкнулась с хамством полицейских. Сотрудники ГИБДД разговаривали с Нахапетовой только на повышенных тонах. Артистка просила отправить виновника аварии на медосвидетельствование, но ей отказали в грубой форме. Анна была очень напугана.
Наследница знаменитой артистки отметила, что молодые люди, устраивающие гонки на дорогах, не испытывают страха. Любители быстрой езды абсолютно уверены в собственной безнаказанности.
Анна Нахапетова своими глазами увидела, как родители юных лихачей "договариваются" с сотрудниками автоинспекции. Более того, виновника ДТП оштрафовали всего на пятьсот рублей. Артистка уверена, что "беспредел" на дорогах будет твориться до тех пор, пока подобные ситуации не перестанут быть нормой.
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