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Шоу-бизнес
Скрывавшая беременность Бортич назвала новорожденного сына овощем

Скрывавшая беременность Бортич назвала новорожденного сына овощем

Саша Бортич. Фото: Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают новый снимок 26-летней Саши Бортич с новорожденным сыном. Некоторые интернет-пользователи удивились, что звезда российского кино стала мамой.
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Информация о беременности Саши Бортич появилась в 2019 году. Но актриса предпочитала не комментировать слух. Более того, она тщательно скрывала свое интересное положение.

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 Александра Николаевна Бортич

Александра Николаевна Бортич актриса

Звезда фильма "Я худею" родила летом, но поклонники узнали об этом только осенью. Она назвала сына, родившегося от предпринимателя Евгения Савельева, Александром. Теперь актриса не прячет наследника, а, напротив, охотно делится снимками с ним в "Инстаграм".

В воскресенье, 8 ноября, Бортич опубликовала новое фото с наследником. На кадре видно, как актриса сидит на скамье вместе с малышом на руках. "Кабачок говорит: "Здравствуйте. Как поживаете? Как ваши дела?", – написала Саша под снимком.

Некоторые пользователи Сети не поверили, что новорожденный мальчик является сыном актрисы, поэтому решили спросить: "Это вы родили сами". На что Бортич с юмором ответила: "Аренда, 3500 – час". Другие же признались, что тоже называли своего сына кабачком.

Ранее поклонники гадали, на кого похож наследник Саши. Мнения, как это обычно бывает, разделились. Кто-то считает, что малыш похож на маму, а кто-то – на папу. Но один из фолловеров выдал: "На Владимира Владимировича похож".

Автор: 9 ноября 2020, 07:16 Источник: Instagram
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

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