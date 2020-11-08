Известную ведущую втянули в грязный скандал с рукоблудием Дзюбы

Российский футболист Артем Дзюба оказался в центре громкого скандала. В Сеть утекло видео, на котором спортсмен в странной манере удовлетворяет сам себя.

Вопрос о безопасности персональных данных стоит остро даже на сегодняшний день, когда, казалось, у любого человека есть множество способов избежать утечек. Особенно актуальна проблема с похищением контента деликатного характера.

Звезды Голливуда не понаслышке знают, как слив интимных фото и видео может ударить по репутации или же наоборот поднять упоминаемость в СМИ до невиданных показателей.

Преследовал ли Артем Дзюба корыстные цели, когда снимал себя за непристойным занятием, неизвестно. Можем предположить, что нет, поскольку карьера футболиста и без того полна негативных инцидентов с оскорблениями футбольными болельщиками.

Стоит отметить, что в скандал с рукоблудием капитана петербургского "Зенита" втянули другую медийную личность, ведущую канала "Матч-ТВ" Марию Орзул. Пользователи Сети, ознакомившиеся с резонансным видео, заметили, что на фоне работал телевизор, из которого доносился голос Орзул.

Ведущая заявила изданию "Подъем", что не имеет никакого отношения к произошедшему. Она отметила, что уже очень долго не общается с Дзюбой.

Сам футболист предпочел огородить себя от внимания общественности. Он отключил возможность комментирования своих постов в "Инстаграме".