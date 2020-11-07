Любовницы Тарзана грозятся обнародовать интимные видео

50-летний Сергей Глушко уже не в первый раз жалуется на своих фавориток. Выяснилось, что бывшие любовницы артиста готовы на все ради неугасающей славы.
Тарзан обратился за помощью к следователям. По словам стриптезера, его шантажируют пикантным хоум-видео, в котором задействованы сразу две девушки. Артиста расстраивает не наличие данных кадров, а угрозы любовниц, мечтающих продать видеоролик федеральным каналам.
Похоже, что семейная драма Наташи Королевой еще долгое время будет достоянием общественности. Сама же певица старается не комментировать публичные выступления своего мужа, а только просит не беспокоить любвеобильного артиста.
О компромате стало известно в ходе расследования кражи, о которой заявила Королева. Напомним, любовницы не только совратили главного семьянина страны, так еще и "обчистили" особняк артистов.
Во время отсутствия Наташи из квартиры на Мосфильмовской пропали драгоценности. Видимо, гостьи звездного стриптезера не постеснялись примерить дорогостоящие украшения народной артистки.
Несмотря на проблемы в отношениях Сергея и Наташи, следователям предстоит выяснить, действительно ли в этой истории есть состав преступления для возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
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