"Я их насквозь вижу": Дубцова отказалась от отношений с мужчинами

Ирина Дубцова раскрыла подробности личной жизни. Певица больше никому не признается в любви.

Звезда раскрыла секрет, занято ли сейчас ее сердце. По словам артистки, она не состоит в серьезных отношениях и не ходит на свидания из-за угрозы заражения коронавирусом.

Ирина Дубцова отметила, что разочаровалась в мужчинах. Она уверена, что никто в ее окружении уже не способен ее удивить своими поступками. "Какие-то мужики понятные мне, я их насквозь вижу", высказалась артистка.

Также знаменитость сообщила, что заметила грустную тенденцию. По ее мнению, мужчины стали избалованы доступностью. Ирина Дубцова заявила, что теперь все свелось к физиологии и деньгам.

Кроме того, певица призналась, что пользуется фразой "я тебя люблю" только при написании песен, поскольку в реальной жизни ей некому произносить эти слова. Однако одинокой она себя не чувствует. Свободное от работы время она посвящает сыну Артему, домашним делам и уходу за собой.

Отметим, Ирина Дубцова последнее время получает сотни комплиментов от поклонников – звезда заметно похудела и с радостью демонстрирует фигуру. Она всегда переживала из-за веса и перепробовала все способы справиться со склонностью к полноте. В одном из интервью артистка отметила, что набор веса для ее организма – защитная реакция, которая помогает справиться с трудностями в жизни.

