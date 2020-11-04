"Неужели Харламов?": комик накопил на новую грудь для Яны Кошкиной

Поговаривают, что Гарик Харламов расщедрился на новую пышную грудь Яны Кошкиной. Поводом для обсуждения стала фотография в социальных сетях актрисы. Молодая спутница комика обнародовала кадры, на которых она демонстрирует свои формы.
Многочисленная аудитория сразу же начала обсуждать личную жизнь Кошкиной. Нашлись и те, кто предположил, что Харламов решил поразить свою возлюбленную и оплатил ей визит к пластическому хирургу.
"Неужели Гарик Харламов так много зарабатывает, что жертвует вам деньги на коррекцию груди?", – шутливо подметили пользователи.
На представленных кадрах актриса сидит на диване в легком черном платье с принтами в виде цветов и разговаривает по телефону с таинственным незнакомцем. Сама же Яна не стала отвечать на многочисленные комментарии подписчиков и только намекнула, что общалась с неким "Г.", чем и взбудоражила поклонников.
Стоит отметить, что отношения Кошкиной и Харламова окутаны сплошными тайнами. В одном из интервью комик признался, что после развода его жизнь заиграла новыми красками. Действительно, артист заметно похудел и начал вести разгульный образ жизни.
Остается только гадать, найдет ли Гарик достойную спутницу. Ярые фанаты резидента "Comedy Club" сомневаются в искренних чувствах Кошкиной и советуют своему кумиру присмотреться к другим девушкам.
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