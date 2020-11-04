Известная писательница пережила жестокое групповое изнасилование

Главная феминистка страны призналась, что в возрасте 17 лет стала сексуальным объектом по принуждению. Тогда ее бойфренд остановил машину, в которой, помимо таксиста, сидели три пьяных грузина. Поскольку это было советское такси, водитель должен был отвечать за безопасность Марии Арбатовой, но этого не произошло.
Пассажирка показывала пристающим мужчинам паспорт, пытаясь доказать, что еще не достигла совершеннолетия, но насильникам было все равно. Чтобы водитель хранил молчание и не мешал, грузины дали ему пачку денег.
Такси остановилось во дворах в районе улицы Профсоюзной. Женщине зажали рот и приволокли ее в квартиру, где по очереди изнасиловали. Когда Мария Арбатова пыталась сопротивляться, ее били.
Женщина объявила, что мужчины не были бандитами, "Семейные скоты, которые приехали в командировку", – охарактеризовала Мария Арбатова насильников. В полицию она не стала обращаться, так как из-за сильного стресса не смогла запомнить ни лиц, ни имен насильников. Даже дом, в котором произошло роковое событие, она вспоминала с трудом.
Писательница рада тому, что до изнасилования у нее были половые контакты. Мария Арбатова считает, что это помогло ей избежать серьезных проблем в сексуальном плане.
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