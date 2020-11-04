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Известная писательница пережила жестокое групповое изнасилование

Известная писательница пережила жестокое групповое изнасилование

Мария Арбатова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Популярная писательница рассказала о страшной ситуации, которая произошла с ней в юности. Мария Арбатова стала жертвой группы озверевших мужчин.
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Главная феминистка страны призналась, что в возрасте 17 лет стала сексуальным объектом по принуждению. Тогда ее бойфренд остановил машину, в которой, помимо таксиста, сидели три пьяных грузина. Поскольку это было советское такси, водитель должен был отвечать за безопасность Марии Арбатовой, но этого не произошло.

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Пассажирка показывала пристающим мужчинам паспорт, пытаясь доказать, что еще не достигла совершеннолетия, но насильникам было все равно. Чтобы водитель хранил молчание и не мешал, грузины дали ему пачку денег.

Такси остановилось во дворах в районе улицы Профсоюзной. Женщине зажали рот и приволокли ее в квартиру, где по очереди изнасиловали. Когда Мария Арбатова пыталась сопротивляться, ее били.

Женщина объявила, что мужчины не были бандитами, "Семейные скоты, которые приехали в командировку", – охарактеризовала Мария Арбатова насильников. В полицию она не стала обращаться, так как из-за сильного стресса не смогла запомнить ни лиц, ни имен насильников. Даже дом, в котором произошло роковое событие, она вспоминала с трудом.

Писательница рада тому, что до изнасилования у нее были половые контакты. Мария Арбатова считает, что это помогло ей избежать серьезных проблем в сексуальном плане.

Автор: 4 ноября 2020, 13:47 Источник: НТВ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дaдите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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