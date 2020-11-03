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Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы

Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы

Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
3 ноября Евгений Плющенко отмечает день рождения – фигуристу исполнилось 38 лет. Яна Рудковская нежно поздравила супруга с важной датой.
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В личном блоге продюсер поблагодарила возлюбленного за то, что он всегда рядом. Она пожелала супругу, чтобы все его мечты сбывались. Артистка призналась мужу в любви.

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Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Также Яна Рудковская опубликовала несколько снимков с Евгением Плющенко. Поклонники отметили, что на фотографиях пара очень похожа друг на друга. Фанаты присоединились к поздравлениям.

"Легендарный фигурист! Здоровья, успехов и пусть счастье и любовь всегда царят в вашем доме! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здоровья и семейного счастья! Великолепных творческих идей и воплощений! Гордимся непревзойденным!" – написали поклонники.

Однако нашлись и те, кто высказался негативно в адрес Яны Рудковской и Евгения Плющенко. По мнению некоторых, рядом с продюсером лучше бы смотрелся другой мужчина – более статусный. Подписчики сравнили фигуриста с мальчишкой, которого сначала направляла по жизни тренер, а теперь жена.

"Конечно С ней бы хорошо смотрелся статусный мужчина, постарше. А что Женя? Просто мальчишка как был , так и остался:)))из него сначала тренер лепил, сейчас жена. Видно, что не хватает ему свободы", "А вы дома не живете вместе? Только через инсту общаетесь? А я мужа поздравляю в кроватке, как только он проснулся", – написали в комментариях.

Автор: 3 ноября 2020, 18:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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