Рудковская оставила Плющенко публичное послание: Видно, что не хватает ему свободы

3 ноября Евгений Плющенко отмечает день рождения – фигуристу исполнилось 38 лет. Яна Рудковская нежно поздравила супруга с важной датой.

В личном блоге продюсер поблагодарила возлюбленного за то, что он всегда рядом. Она пожелала супругу, чтобы все его мечты сбывались. Артистка призналась мужу в любви.

Также Яна Рудковская опубликовала несколько снимков с Евгением Плющенко. Поклонники отметили, что на фотографиях пара очень похожа друг на друга. Фанаты присоединились к поздравлениям.

"Легендарный фигурист! Здоровья, успехов и пусть счастье и любовь всегда царят в вашем доме! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Здоровья и семейного счастья! Великолепных творческих идей и воплощений! Гордимся непревзойденным!" – написали поклонники.

Однако нашлись и те, кто высказался негативно в адрес Яны Рудковской и Евгения Плющенко. По мнению некоторых, рядом с продюсером лучше бы смотрелся другой мужчина – более статусный. Подписчики сравнили фигуриста с мальчишкой, которого сначала направляла по жизни тренер, а теперь жена.

"Конечно С ней бы хорошо смотрелся статусный мужчина, постарше. А что Женя? Просто мальчишка как был , так и остался:)))из него сначала тренер лепил, сейчас жена. Видно, что не хватает ему свободы", "А вы дома не живете вместе? Только через инсту общаетесь? А я мужа поздравляю в кроватке, как только он проснулся", – написали в комментариях.