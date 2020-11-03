"Я сразу поняла, что все получится": известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым

Примечательно, что каждый из них счастлив в браке. Елена Ильиных живет с танцором Сергеем Полуниным, а Влад Топалов – с ведущей Региной Тодоренко.
По словам исполнителя, их с фигуристкой избранники были в курсе того, что на сцене им придется целоваться в губы. Певец отметил, что все они – профессионалы своего дела, и ревности ни у кого не было.
Влад Топалов критически относится к своему катанию, и ему абсолютно не нравится, как он держится на коньках. А вот Елена Ильиных им довольна. Увидев артиста на льду в его первый выход, девушка сразу отметила его огромную энергию. "Я сразу поняла, что все получится", – заявила фигуристка.
По ее мнению, Влад Топалов проявляет большое трудолюбие. При этом она добавила, что он в первую очередь мужчина. "Это очень ценно – это отражается в катании, поддержках", – отметила Елена Ильиных.
Иногда фигуристка может и даже отругать знаменитость, если у него что-то не получается. Влад Топалов относится к этому с пониманием. "Это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии", – отметил артист.
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