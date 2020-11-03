"Я сразу поняла, что все получится": известная фигуристка откровенно об отношениях с женатым Топаловым

Влад Топалов работает в паре с Еленой Ильиных в проекте "Ледниковый период". Многие поклонники, видя их страстные номера с поцелуями, начали думать, что у артиста с партнершей по льду завязался роман, поэтому пара решила отреагировать на слухи.

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