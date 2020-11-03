В семье Аллы Пугачевой грядет пополнение

Говорят, в семье Аллы Пугачевой скоро случится радостное событие. У Примадонны появится новая родственница.

У Кристины Орбакайте, старшей дочери Аллы Пугачевой, трое детей: сыновья Никита и Дени и дочь Клавдия. Все они рождены от разных мужчин. Отцом первого ребенка является популярный исполнитель Владимир Пресняков, родитель второго – бизнесмен Руслан Байсаров, а папа единственной дочки артистки – бизнесмен Михаил Земцов. Именно с ним Кристина Орбакайте уже много лет счастлива в браке.

А вот с предыдущим возлюбленным певица рассталась со скандалом. Ей даже пришлось судиться с ним. Причем шумиха оказалась очень громкой, Алла Пугачева и Кристина Орбакайте даже пришли в студию шоу "Пусть говорят", в которой откровенно рассказали о проблемах в семье. А еще, по слухам, Примадонна даже предприняла попытку увезти внука в Америку.

Но у артисток ничего не получилось, и Дени воспитывался отцом. Он учился в кадетском корпусе в чеченском селе Центорой. Спустя время сын Кристины Орбакайте продолжил обучение за границей. Он стал студентом частного колледжа Oxford Study Courses в Лондоне. Там же он окончил магистратуру и затем вернулся в Россию.

А теперь стало известно, что 22-летний Дени решил жениться. Его избранницей стала некая студентка МГИМО по имени Мария. Счастливая невеста показала помолвочное колечко у себя в "Инстаграм" и получила кучу поздравлений от подписчиков.

О Марии почти ничего неизвестно. Говорят, влюбленные встречались два года. Девушка знакома с Аллой Пугачевой. По некоторым данным, Дени приводил возлюбленную на юбилей именитой бабушки. Отметим, что сам Байсаров предпочитает о скорой свадьбе не распространяться. Но если все же торжество вскоре состоится, то это значит, что в семье Примадонны появится новый член.