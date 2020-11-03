"Ну зачем губы красить?": дочь Киркорова на пляже удивила народ

Поклонники рассыпались в комментариях девочки. Пользователи отметили, что Алла-Виктория растет настоящей красавицей, при этом она унаследовала "папину породу". Девочке пророчат карьеру модели, другие же советуют Филиппу Киркорову держать дочь подальше от шоу-бизнеса.
На новом фото, которое появилось в "Инстаграм" Аллы-Виктории, она игриво смотрит в кадр, на плечи накинуто полотенце. Ее влажные волосы небрежно выглядывают из-под модного головного убора, а в руках малышка держит рожок мороженого. От лакомства у девочки блестят губы. Некоторые подписчики даже подумали, что это макияж, и поспешили со своими нравоучениями.
"Ну зачем губы красить? И так девочка красивая"; "Папина порода"; "Папина дочечка! Ей бы высшее образование хорошее получить в перспективе, чтобы иметь настоящую профессию и уметь самостоятельно себя обеспечивать. Так хочется уберечь эту девочку от всех их "исканий и поисков себя и мужей", сколько мы видим по ТВ. Подальше бы ее от шоу-бизнеса", – насоветовали фолловеры.
Недавно фурор в Сети произвело фото Мартина, который тоже стремительно меняется и взрослеет.
В этом году дети Филиппа Киркорова пошли в новую частную школу в Подмосковье. В учебном заведении повышенный уровень охраны. Артист не комментировал, почему вдруг принял решение перевести своих детей в другое место учебы. Однако известно, что раньше Алла-Виктория и Мартин учились в простой школе.
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