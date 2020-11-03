"Ну зачем губы красить?": дочь Киркорова на пляже удивила народ

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория растет настоящей красавицей. Сейчас у детей артиста каникулы, и семья провела их на море в Дубае. В Сети появилось свежее фото звездной наследницы, которое бурно обсуждают.

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