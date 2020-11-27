"Сижу на подножных кормах": стало известно о бедственном положении Бориса Щербакова

Пандемия коронавируса оставила 70-летнего Бориса Щербакова практически без средств к существованию. Актер испытывает финансовые трудности из-за введенных властями ограничений.

Артист признался, что его семья в тяжелом материальном положении, что влияет на рацион. При этом Щербаковы, в отличие от большинства жалующихся артистов, подошли к проблеме практично. Справиться с безденежьем им помогает упорный труд на огороде.

Борис Щербаков посетовал на то, что сейчас у него, как и у многих коллег, нет никакой работы. Это отразилось не только на финансовом положении, но и на эмоциональном состоянии звезды театра и кино.

"Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки, слава богу, накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем", – поделился телеведущий. В отсутствие работы Борис Щербаков всерьез переключил внимание и на другое свое полезное хобби – резьбу по дереву. Знаменитость теперь дарит своим гостям приятные презенты, которые делает своими руками.

Свои работы Борис Щербаков делает не для продажи. По словам актера, его хобби для самоуспокоения и релаксации. Он признался, что забывает обо всем, когда занимается любимым делом.

Напомним, ранее о бедственном положении артистов заявила юмористка Елена Воробей. Она призвала государство предоставить представителям шоу-бизнеса определенные льготы на продукты питания в качестве меры поддержки. А певец Сергей Пенкин считает, что на время пандемии коронавируса властям страны не мешало бы освободить его и коллег от налогов.

