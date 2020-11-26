"Может, использовать скотч?": 51-летняя Бледанс вывалила грудь на всеобщее обозрение

Эвелина Бледанс поделилась новым видео в своем инстаграм-аккаунте. Звезда скетч-шоу "Одна за всех" перед камерой решила устроить танцы в роскошном костюме и таким образом выяснить, насколько он удобен. Актрису волновало, выскочит ли грудь из-за активных движений.
Под ремикс песни Светланы Лободы Boom Boom Бледанс эротично двигала бедрами из стороны в сторону, а также и поглядывала на наряд, который имеет форму перевернутого треугольника. Грудь едва не выскочила, поэтому Эвелина задалась вопросом: "Может, все-таки использовать скотч?".
Пользователи Сети пришли в восторг от увиденного. Бледанс одарили комплиментами не только мужчины, но и женщины, которые по-доброму завидуют актрисе с красивой фигурой. Многим понравился наряд Эвелины. "Какой миленький комбинезончик", "Молодец, Эвелина! Ломайте стереотипы", "Ой, ну и подумаешь, выскочит. Не убежит же", – высказались подписчики.
Напомним, недавно Эвелина Бледанс рассказала о своем избраннике. Оказалось, что актриса встречается с бизнесменом из сферы культуры. По словам знаменитости, возлюбленный схож с ней по духу.
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