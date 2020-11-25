Появились кадры с места ДТП с участием Лолиты

Лолита Милявская опубликовала видео, снятое на месте ДТП. Певица, находясь на переднем пассажирском сиденье, запечатлела разговор своего водителя с мужчиной, сидевшим за рулем второго автомобиля.
По словам артистки, машину, в которой она находилась, подрезала серебристая иномарка. В результате произошло столкновение. "Еще не знаю, как в бочину стукнул, но водитель (другой машины – Прим. ред.) явно собирается уезжать и недоволен", – сказала Милявская.
Судя по всему, обошлось без травм. Певице и другим участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась. Больше никаких подробностей артистка раскрывать не стала.
Стоит отметить, что Лолита далеко не в первый раз попадает в аварию. Несколько лет назад в программе "Ты не поверишь!" певица рассказывала, что в автобус, который вез ее на гастроли, въехала фура. Большегруз доставлял пиво. Инцидент произошел недалеко от Новороссийска.
Тогда Милявская чудом выжила. Другие артисты, которые тоже находились в автобусе, получили серьезные травмы, а Лолита удивительным образом не пострадала. "Видимо, хранят иконы", – отметила тогда певица.
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