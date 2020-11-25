"Сейчас еще больше счастлив": Авербух рассказал о серьезных намерениях в отношении Арзамасовой

Летом 2020 года стало известно, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова встречаются. Оказалось, что роман длился гораздо более продолжительное время, но пара не хотела выставлять его напоказ.



Пазл сошелся, когда фотографии актрисы в объятиях фигуриста оказались в интернете. Поклонники были поражены, но ни один из возлюбленных не стал оправдываться или опровергать информацию. Однако прямо заявлять об отношениях или давать интервью на эту тему артисты до недавнего времени не хотели.

Времена меняются, и в одном из последних интервью Илья Авербух все же затронул так волнующую всех тему. Он рассказал, что прекрасно понимает поклонников: всем хочется поговорить. Он, в свою очередь, не собирается "прятаться и отнекиваться", поэтому пусть будет так. Продюсер сообщил, что отношения у них с Лизой Арзамасовой "очень нежные", и он надеется, что это надолго. "Я всегда был счастливым человеком, а сейчас еще больше счастлив", – сказал Авербух.

Также фигурист упомянул интересный факт: несмотря на признанный всеми образ тургеневской девушки, Лиза обожает мотоспорт и совершенно бесстрашна.

Напомним, ранее сообщалось, что, по словам телеведущей Елены Родиной, у Ильи Авербуха намерения крайне серьезные.Она уверена: скоро пара официально вступит в брак, а мы получим множество разных новостей о пополнении в их семье. Несмотря на то, что Авербух не раз говорил, что больше не хочет обзаводиться наследниками, Елена уверена: возлюбленная найдет способ его переубедить.





