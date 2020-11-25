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"Какая-то дубина написала": Авербух сорвался на поклонницу за разоблачение

Илья Авербух. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Илья Авербух высказался о романах на съемках шоу "Ледниковый период" Первого канала. При этом он обиделся на заявление одного из подписчиков в соцсети, назвавшего его "свахой".
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Фигурист признал, что за многолетнюю историю съемок "Ледникового периода" между участниками шоу не раз вспыхивали чувства. В частности, он вспомнил, как завязался жаркий роман между его коллегой Татьяной Навкой и актером Маратом Башаровым.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

При этом Илья Авербух все же не согласен, что именно лед способствует налаживанию исключительно личных отношений между звездами шоу-бизнеса и спортсменами. Тренер отметил, что действительно были две-три любовные истории, и то неподтвержденные и не закончившиеся никакими отношениями.

Хореограф заявил, что ему грустно от подобных сплетен и пересудов, ведь у проекта нет цели никого толкать на романы. В Сети есть те, кто пытается поймать и разоблачить звезду льда на сводничестве. "Но вот какая-то дубина написала: "Авербух у нас теперь сваха"", – сказал Илья Авербух.

Также он напомнил, что отношения актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева хоть и завязались на льду, но было это не в его шоу, – пара познакомилась на проекте "Танцы на льду. Бархатный сезон". При этом Илья Авербух добавил, что только они стали после проекта жить вместе.

Напомним, 46-летний Илья Авербух встречается с 25-летней звездой "Папиных дочек" Елизаветой Арзамасовой. Роман знаменитостей стал сенсацией. Многие отмечают большую разницу в возрасте влюбленных, но их это не смущает.

Автор: 25 ноября 2020, 10:06 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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