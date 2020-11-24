Здоровье Елизаветы II оказалось под угрозой

Супруга принца Майкла Кентского, двоюродного брата Королевы Елизаветы, герцогиня Кентская заболела Covid-19. Известно, что она заразилась от своей домоправительницы.

После случившегося кузине Елизаветы пришлось распустить весь штат своих слуг и рекомендовать им сидеть дома на самоизоляции в течение двух недель. Герцогиня переносила болезнь не в самой легкой форме: у нее наблюдалась сильная слабость, лихорадка и высокая температура. Сообщается, что сейчас ей лучше, и она находится на пути к выздоровлению.

Интересно, что мужу герцогини принцу Майклу удалось избежать вируса. Также не заболели их дети Габриэлла Виндзор и Фредди Виндзор. Последние пару недель они не контактировали с матерью.

Отметим, герцогиня стала уже третьим членом Королевской семьи, заболевшим коронавирусом. В марте заболел принц Чарльз, но ему повезло: болезнь прошла в легкой форме и уже через неделю он встал на ноги.

О том, что Covid-19 перенес принц Уильям стало известно совсем недавно, хотя болезнь он перенес еще в апреле 2020 года. Он предпочел не афишировать этот факт, чтобы не спровоцировать панику.

Также с опасным вирусом столкнулась и внучка Елизаветы Евгения. Сама она, к счастью, не заразилась, однако заболел ее свекр Джордж Бруксбэнк. СМИ сообщают, что выжить ему помогло чудо, так как девять недель он провел в больнице и пять из них под аппаратом ИВЛ.