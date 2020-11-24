Сын рассказал о зверствах Конкина на всю страну

Сын Владимира Конкина появился в студии программы "Пусть говорят", где во всех подробностях рассказал о проблемах в семье. Ярослав не смог оставаться в стороне, наблюдая за тем, как его отец пиариться на смерти своей дочери, его сестры Софии.
Мужчина поведал о том, что в детстве не получал подарки от отца, а из еды были самые дешевые продукты. При этом в холодильнике находилась отдельная полка, где лежали деликатесы, припасенные только для главы семьи. Актер не баловал семью и вниманием. Даже свою супругу Аллу Конкин не встретил из роддома.
Но и это не все. По словам Ярослава, артист поднимал руку на жену. Мол, Владимир Алексеевич избивал беременную Софией Аллу.
Супруга Конкина скончалась весной 2010 года от рака. Тогда, как считает Ярослав, отец тоже пиарился на трагедии. Но 10 лет назад наследник артиста по какой-то причине предпочел молчать.
Актриса Людмила Поргина не верит сыну Конкина. По ее мнению, Ярослав наговаривает на отца из-за зависти. Владимир Алексеевич, разумеется, отрицает все, что говорит наследник, и называет его Иудой. Друзья уверены: и без того расстроенного Конкина "добивают" обвинения Ярослава.
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