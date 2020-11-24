"У тебя были цыгане в роду?": народ не может сдержать смех из-за изменившегося Галкина

Сейчас у Максима Галкина есть все, о чем он мечтал. Может, даже больше. Но всего несколько десятилетий назад он был никому неизвестным мальчишкой, который наслаждался беззаботным детством и юностью.
Как выглядел в те годы Галкин, можно увидеть на снимках, которые он опубликовал в своем инстаграм-аккаунте накануне. Например, на одном их кадров будущий супруг Аллы Пугачевой позирует рядом с церковной лавкой в полосатых шортах, белой майке и с борсеткой.
На других фотографиях юный Максим запечатлен в компании друзей. Также есть кадры, сделанные на горнолыжном курорте. В комментариях под публикацией юморист обратил внимание на свою нижнюю губу, которая "отросла длинной сразу".
"Решил "накопать" себя во всей красе", – отметил Галкин, говоря о фотоподборке.
Поклонники оставили множество восторженных комментариев. По мнению многих, Максим очень изменился, но все равно остался обаятельным и симпатичным. Некоторых фотографии Галкина повеселили. "На всех ты похож на цыганенка. У тебя были цыгане в роду?", "Получила огромную дозу поржатия, глядя на вашу юность", – посмеялись пользователи Сети.
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