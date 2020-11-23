Выживающая из последних сил Королева взорвалась из-за невероятной лжи

Наташа Королева оказалась втянута в громкий скандал. Электронные СМИ сообщили, что власти столицы имеют претензии к певице из-за помещения на Мосфильмовской улице.

Наташа Королева дала первый комментарий по поводу появившихся в СМИ сообщений, что мэрия Москвы подала на нее в суд "за самозахват земли".

По словам артистки, никто на нее в суд не подавал, и никаких уведомлений она не получала. А то, что написали некоторые электронные издания, по словам звезды, просто фейк и злонамеренная ложь. Наташа Королева считает эту информацию очернением репутации ее семьи.

"Встали с утра пораньше и начали врать, выдумывать очередную гадость", – взорвалась знаменитость. Она объяснила, что двухэтажное помещение на Мосфильмовской улице построено много лет назад на законном основании, с полным согласованием всех норм. У здания два собственника. Первым владеет застройщик большого жилищного комплекса. На этом этаже располагается вся служба охраны комплекса, осуществляющая проход и проезд на территорию и некоторые коммуникации.

Собственником второго этажа уже более десяти лет является Наташа Королева. Она подчеркнула, что на это есть соответствующие документы. По словам исполнительницы, часть этой площади занимает ее салон красоты, а часть – ее музыкальный театр.



Ранее телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник написал, что Наташа Королева сдает помещение. которое власти требуют признать самостроем. Якобы Департамент городского имущества хочет вернуть помещение и подземный этаж здания городу. В сообщении утверждается, что зданием владеет компания "Донстрой", у которой якобы не было документов на дополнительную постройку.

Отметим, что Наташе Королевой с ее мужем Сергеем Глушко (Тарзаном), как и и другим артистам, в период пандемии коронавируса пришлось тяжело. Салон красоты – далеко не лишний заработок для звездной семьи в это непростое время, когда многим певцам приходится выживать без концертов, и салон красоты был их способом держаться на плаву финансово.