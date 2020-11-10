"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь

Поклонники с восторгом приняли фотографии возрастных красавиц. А вот скандальный блогер Лена Миро заявила, что женщины оскорбили ее чувство прекрасного.
Журналистка не понимает, зачем "бабушки" сделали подобные публикации. "Что их все еще можно хотеть? Что они – секси? Самим-то не смешно? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – задается вопросами блогер.
В своей статье Лена Миро опубликовала несколько фотографий Светланы Бондарчук и Наташи Королевой без фотошопа и в неудачных ракурсах. На лицах звезд видны морщины и дряблая кожа. "Брыли и второй подбородок которой развеваются на ветру", – острит журналистка.
"Вывалили на всеобщее обозрение свои старые молочные железы", – жалуется блогер.
Она отметила, что их возрасте уже пора думать о детях и внуках, а не тешить себя тем, что они еще кому-то нужны и для кого-то могут быть сексуальны. Лена Миро посоветовала Светлане Бондарчук и Наташе Королевой и дальше кормить "своих содержанцев", чтобы те врали о неземной красоте. Блогер предложила артисткам накинуть на себя пальто и потуже его затянуть поясом, чтобы не смущать народ.
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