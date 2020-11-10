"Вывалили свои старые молочные железы": оголившаяся Королева вызвала оторопь

Накануне 51-летняя Светлана Бондарчук опубликовала в своем блоге откровенную фотографию, на которой предстала без нижнего белья, а соски деликатно закрасила в фотошопе. Ранее на суд общественности пикантные снимки выложила 47-летняя Наташа Королева.

Поклонники с восторгом приняли фотографии возрастных красавиц. А вот скандальный блогер Лена Миро заявила, что женщины оскорбили ее чувство прекрасного.

Журналистка не понимает, зачем "бабушки" сделали подобные публикации. "Что их все еще можно хотеть? Что они – секси? Самим-то не смешно? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – задается вопросами блогер.

В своей статье Лена Миро опубликовала несколько фотографий Светланы Бондарчук и Наташи Королевой без фотошопа и в неудачных ракурсах. На лицах звезд видны морщины и дряблая кожа. "Брыли и второй подбородок которой развеваются на ветру", – острит журналистка.

"Вывалили на всеобщее обозрение свои старые молочные железы", – жалуется блогер.

Она отметила, что их возрасте уже пора думать о детях и внуках, а не тешить себя тем, что они еще кому-то нужны и для кого-то могут быть сексуальны. Лена Миро посоветовала Светлане Бондарчук и Наташе Королевой и дальше кормить "своих содержанцев", чтобы те врали о неземной красоте. Блогер предложила артисткам накинуть на себя пальто и потуже его затянуть поясом, чтобы не смущать народ.