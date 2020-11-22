Ведущий "Дома-2" рассекретил внешность наследника

Семь месяцев назад ведущий шоу "Дом-2" и бывший его участник Андрей Черкасов впервые стал отцом. О рождении первенца он и его жена, тоже бывшая участница проекта Кристина, сообщили в своих инстаграм-аккаунтах. С тех пор лицо мальчика никто не видел.

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