Ведущий "Дома-2" рассекретил внешность наследника

Звездная пара наконец решилась показать миру лицо своего наследника. Андрей и Кристина сделали это в день, когда маленькому Святославу исполнилось семь месяцев. Изначально они планировали держать внешность сына в секрете до полугода, но потом решили еще повременить.
Этот день Андрей Черкасов назвал особым, ведь к мальчику будет приковано внимание многомиллионной аудитории. В совместном видео он и его жена Кристина держали ребенка на руках. Счастливый отец пообещал, что отныне будет показывать и рассказывать все о своем сыне.
"С этого дня Святослав будет улыбаться вам с наших страничек. Для нас это особый момент", сообщила пара.
Поклонники бросились разглядывать малыша и выяснять, на кого же поход ребенок. Многие сошлись во мнении, что дитя очень мило.
"На маму похож"; "Копия папа! Прекрасный малыш!"; "Пусть растет здоровым!", – написали фолловеры.
На этом сюрпризы от семьи Черкасова не закончились. В честь такого грандиозного события супруги решили провести в своем "Инстаграм" конкурс с дорогими призами.
Популярные темы форума
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Мне 49 лет понравился молодой парень
Вы счастливы?
Кастовые отношения
У мужа не стоит
Собака
Как вы думаете, будет ли третья мировая?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Очень часто хочется близости