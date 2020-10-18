"Лучший уход": звезда "Дома-2" выломала железные ворота в попытке сбежать с проекта

Два месяца назад Милена Безбородова вернулась в реалити-шоу "Дом-2". Девушка пыталась помириться с бывшим возлюбленным Алексеем Безусом. Но экс-пара устроила новый скандал, из-за чего красотка решила вновь уйти с проекта.

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