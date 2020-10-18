"Лучший уход": звезда "Дома-2" выломала железные ворота в попытке сбежать с проекта

В эфир вышел выпуск, в котором показали громкую ссору Безбородовой и Безуса, а также уход девушки. Переполненная яростью Милена ногой выбивала запертые железные ворота забора, установленного по периметру телестройки.
За происходящим воочию наблюдал ведущий шоу Андрей Черкасов. Он пытался успокоить Безбородову, но тщетно. Девушка лишь кричала: "Откройте мне дверь! Он рассказал всем мой секрет, который я доверила. Он на всю страну его рассказал". В итоге девушке удалось протиснуться в щель деформированных от удара ворот.
Зрители шокированы поведением Милены, но понимают, что ей необходимо было уйти с проекта. "Лучший уход", "Красиво ушла", "Безуса гнать с "Дома-2"!", "Молодец", – поддержали пользователи Сети.
Сейчас Милена понимает, что ее поведение со стороны выглядит очень смешным. Но в тот момент, как призналась участница "Дома-2", ей было больно.
Пережитый стресс сказался на здоровье Безбородовой. После инцидента девушка несколько дней чувствовала головокружение и дрожь. Ей пришлось обратиться к врачу. Специалист объяснил Милене, что из-за проблем в шее мозг перестал насыщаться кислородом как следует. В итоге ей назначили капельницу.
Популярные темы форума
обида на мужчин и рак груди
Двадцатник
Подруга ходит по свалкам и мусоркам!
Справедливость есть ?
Лидия Федосеева-Шукшина отсудила свою квартиру. Что будет дальше?
Никто не хочет нас обслуживать бесплатно
Вы верите в ретроградный Меркурий?
Коронавирус вызывает бесплодие?
Магазин скидок
Монтаж заборов и ограждений в Казани.