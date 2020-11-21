"Дочери нет!": родственница раскрыла правду о семье Романа Виктюка

Роман Виктюк редко говорил о своей личной жизни. Но в некоторых интервью режиссер говорил, что у него есть дочь и внуки, которые живут во Львове. Он предпочитал не называть их имен. Таким образом оберегал их от негатива.
Появившаяся на церемонии прощания племянница пояснила журналистам: "Дочери нет!". Виктюк считал ею именно Наталью, а ее детей – своими внуками. Также у режиссера были и "правнуки". Сын племянницы Виктюка уже обзавелся своими детьми.
Также Наталья призналась, что даже не думала о смерти дяди. За неделю до трагического события она прибыла в Москву, чтобы ухаживать за Романом Григорьевичем после того, как его выпишут из больницы.
Напомним, о срочной госпитализации Виктюка общественность узнала в конце октября. У него обнаружили коронавирус. Ковид "добил" режиссера, который, как выяснилось недавно, долгие годы боролся с онкологией.
Когда Роман Григорьевич пережил первую реанимацию, близкие мэтра стали думать, что страшное уже позади. Но внезапно инфекция ударила по сосудам режиссера, что вызвало инсульт.
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