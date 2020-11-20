"Это ***ц!": любимый ученик кричал и матерился от вида Виктюка в гробу

В театре Романа Виктюка Игорь Неведров поставил четыре спектакля. А как актер он блистал в "Федре", "Венецианке", "Мандельштаме" и десятке других постановок. И у гроба мастера он рассказал, как эмоционально Роман Григорьевич реагировал на молодых артистов, которых собирался приглашать к себе в труппу.
"Это ***ц! Как они играют! Надо брать в театр!" – вспомнил слова мастера талантливый актер. И прямо у гроба прочел в память о Виктюке стихи Сергея Есенина 1925 года: " Эх вы, сани! А кони, кони!" Прочел так мощно, срывая в крике голос, что собравшиеся на траурном мероприятии аплодировали ему и кричали "Браво!"
Вообще, вся церемония прощания с основателем театра больше напоминала перформанс – вполне в духе Романа Виктюка. Экзальтированные поклонники бились в истерике, падали на колени и целовали покрытый стекло гроб. Кто-то пел, кто-то читал стихи.
Напомним, Роман Виктюк умер скончался на 85-м году жизни 17 ноября 2020 года в госпитале для ветеранов войны в результате тромбоэмболии. Накануне он попал в больницу имени братьев Бахрушиных из-за заражения коронавирусной инфекцией.
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