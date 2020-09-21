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Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова

Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова

Эмин Агаларов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ходят слухи, что Эмин Агаларов на пороге новой свадьбы. Даже названо имя потенциальной супруги популярного артиста.
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Согласно некоторым данным, новой возлюбленной Эмина Агаларова стала дочь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова. Говорят, на днях влюбленные обручились в Москве. По слухам, не просто так Эмин Агаларов исполнил песню, написанную для него известным певцом, композитором, продюсером Максимом Фадеевым, которая так и называется: "Фатима". На днях Эмин презентовал новое творение.

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Сам Агаларов, впрочем, как и Садыкова пока не прокомментировали новость о своей тайной помолвке, поэтому многочисленные поклонники артиста и журналисты теряются в догадках, правда ли это или нет.

Дело в том, что Эмин, в отличие от многих своих коллег по российскому шоу-бизнесу, предпочитает не выставлять напоказ подробности своей частной жизни. Так, он долго не рассказывал об отношениях с моделью Аленой Гавриловой. Зато полной сенсацией стала новость об их свадьбе.

А вскоре у супругов родилась дочь Афина. Казалось, в семье артиста царит полная идиллия. Тем неожиданнее прозвучало известие о разводе артиста и модели. Тогда Эмин публично обратился к Алене, поблагодарив за время, прожитое вместе, и дочь.

По слухам, Гаврилова очень болезненно отреагировала на развод. Впоследствии на вопросы о том, есть ли у него новая возлюбленная, Эмин в откровенном интервью уверял, что одинок.

Зато артист с удовольствием показывает, как проводит время с дочкой Афиной. По всей видимости, после расставания певцу удалось так построить отношения с Аленой Гавриловой, что та дает ему ребенка в любое время. Отметим, что Эмин Агаларов видится и с детьми от первого брака.

Автор: 21 сентября 2020, 12:51 Источник: Az Times • Требует проверки
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