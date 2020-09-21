Стало известно о тайной помолвке Эмина Агаларова

Ходят слухи, что Эмин Агаларов на пороге новой свадьбы. Даже названо имя потенциальной супруги популярного артиста.

Согласно некоторым данным, новой возлюбленной Эмина Агаларова стала дочь замминистра обороны Азербайджана Фатима Садыкова. Говорят, на днях влюбленные обручились в Москве. По слухам, не просто так Эмин Агаларов исполнил песню, написанную для него известным певцом, композитором, продюсером Максимом Фадеевым, которая так и называется: "Фатима". На днях Эмин презентовал новое творение.

Сам Агаларов, впрочем, как и Садыкова пока не прокомментировали новость о своей тайной помолвке, поэтому многочисленные поклонники артиста и журналисты теряются в догадках, правда ли это или нет.

Дело в том, что Эмин, в отличие от многих своих коллег по российскому шоу-бизнесу, предпочитает не выставлять напоказ подробности своей частной жизни. Так, он долго не рассказывал об отношениях с моделью Аленой Гавриловой. Зато полной сенсацией стала новость об их свадьбе.

А вскоре у супругов родилась дочь Афина. Казалось, в семье артиста царит полная идиллия. Тем неожиданнее прозвучало известие о разводе артиста и модели. Тогда Эмин публично обратился к Алене, поблагодарив за время, прожитое вместе, и дочь.

По слухам, Гаврилова очень болезненно отреагировала на развод. Впоследствии на вопросы о том, есть ли у него новая возлюбленная, Эмин в откровенном интервью уверял, что одинок.

Зато артист с удовольствием показывает, как проводит время с дочкой Афиной. По всей видимости, после расставания певцу удалось так построить отношения с Аленой Гавриловой, что та дает ему ребенка в любое время. Отметим, что Эмин Агаларов видится и с детьми от первого брака.