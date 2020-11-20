Безрукова поцеловала зад известного актера

Скоро Ирина Безрукова представит книгу "Жить дальше", в которой она рассказала о трагичных и смешных моментах своей жизни. В частности актриса поведала о съемках эротической сцены фильма Ивана Дыховичного "Незнакомое оружие, или Крестоносец-2".

Ирина Безрукова снялась в фильме "Незнакомое оружие, или Крестоносец-2", который получил низкие оценки критиков и зрителей, в конце 90-х. Ее партнером был актер Николай Еременко. Перед съемками интимной сцены артисты очень смущались, поэтому Ивану Дыховичному пришлось раскрепостить их.

Узнав о том, что ей придется целовать Еременко в зад, Безрукова возмутилась. Она назвала задумку режиссера трэшем. Но Дыховичный уговорил актрису своим поступком. Он сам поцеловал зад Николая. После этого вся съемочная группа аплодировала Ивану.

Это был первый раз, когда Безрукова снялась в эротической сцене. До того момента актриса не думала, что неловкий процесс может быть таким веселым. В книге "Жить дальше" Ирина призналась, что получила удовольствие от съемок сцены, а не стресс, как ожидала.

Напомним, в 2015 году актриса развелась с Сергеем Безруковым после 15 лет брака. За это время она, как известно, не подарила возлюбленному ребенка. В 1989-ом Ирина родила сына Андрея от Игоря Ливанова. Наследника артистов не стало пять лет назад из-за несчастного случая.