Новый роман? Безрукова приласкала Воробьева на глазах у всех

Кому только не приписывали романы с Алексеем Воробьевым. Кажется, судя по комментариям в Сети, он встречался уже с людьми всех возрастов и полов. Однако одной из самых интересных возможных интрижек у него был роман с бывшей женой Сергея Безрукова Ириной. Теперь актриса подогрела слухи.

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