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Новый роман? Безрукова приласкала Воробьева на глазах у всех

Новый роман? Безрукова приласкала Воробьева на глазах у всех

Алексей Воробьев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кому только не приписывали романы с Алексеем Воробьевым. Кажется, судя по комментариям в Сети, он встречался уже с людьми всех возрастов и полов. Однако одной из самых интересных возможных интрижек у него был роман с бывшей женой Сергея Безрукова Ириной. Теперь актриса подогрела слухи.
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В своем "Инстаграм" певец Алексей Воробьев похвастался успехами в киноиндустрии. Он опубликовал пикантное фото, на котором предстал с голым накачанным торсом с кубиками. В тексте он сообщил, что его ждет новый грандиозный проект. Он будет играть будущего президента России.

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 Ирина Владимировна Безрукова

Ирина Владимировна Безрукова актриса
"Пожелайте мне удачи! Через 10 часов начнется мой первый съемочный день на съемках в новом большом голивудском проекте. Волнующий и ответственный момент для меня", – написал Воробьев.

Актриса Ирина Воробьева не удержалась и первой прокомментировала фото. Она почти весь текст посвятила грамматическому значению и уместности слова "волнующий", вероятно намекая на возбуждающее фото артиста.

"Приятно, что ты пишешь правильно слово "волнующий". Ведь слово – "волнительно" это не грамотно)) использовать в речи. Но ты ведь артист и знаешь, что верно писать и говорить – волнующе, я взволнован, а не волнительно))", – вдруг выпалила Безрукова.

Подписчика не поняли, к чему вся эта тирада с похвалами грамотности Алексея. Тут же поползли слухи о том, что актриса просто захотела о себе напомнить, увидев волнующее фото Воробьева.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"А что за урок русского языка от Ирины Безруковой под фото полуобнаженного Алексея Воробьева? Или это такой повод напомнить о себе?" – говорится в телеграм-канале "Только никому".

Несколько лет назад шептались, что у Ирины и Алексея была интрижка. Хотя кого только не сватали Воробьеву!


Автор: 10 ноября 2020, 19:47 Источник: телегрм-канал • Требует проверки
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Ирина Безрукова восхитила молодостью

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