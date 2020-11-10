Новый роман? Безрукова приласкала Воробьева на глазах у всех

В своем "Инстаграм" певец Алексей Воробьев похвастался успехами в киноиндустрии. Он опубликовал пикантное фото, на котором предстал с голым накачанным торсом с кубиками. В тексте он сообщил, что его ждет новый грандиозный проект. Он будет играть будущего президента России."Пожелайте мне удачи! Через 10 часов начнется мой первый съемочный день на съемках в новом большом голивудском проекте. Волнующий и ответственный момент для меня", – написал Воробьев.
Актриса Ирина Воробьева не удержалась и первой прокомментировала фото. Она почти весь текст посвятила грамматическому значению и уместности слова "волнующий", вероятно намекая на возбуждающее фото артиста.
"Приятно, что ты пишешь правильно слово "волнующий". Ведь слово – "волнительно" это не грамотно)) использовать в речи. Но ты ведь артист и знаешь, что верно писать и говорить – волнующе, я взволнован, а не волнительно))", – вдруг выпалила Безрукова.
Подписчика не поняли, к чему вся эта тирада с похвалами грамотности Алексея. Тут же поползли слухи о том, что актриса просто захотела о себе напомнить, увидев волнующее фото Воробьева.
"А что за урок русского языка от Ирины Безруковой под фото полуобнаженного Алексея Воробьева? Или это такой повод напомнить о себе?" – говорится в телеграм-канале "Только никому".
Несколько лет назад шептались, что у Ирины и Алексея была интрижка. Хотя кого только не сватали Воробьеву!
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Порем своего сына.
Какие мужчины
Тема шалав и простигосподек
Вы верите в проклятье?
Наказываю дочь ремнём.
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Таксист
Вы бы разрешили себя покрыть?
Умер Жванецкий