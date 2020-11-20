"Мутит с трудовиком": вид дешево одетой Аллегровой вызвал оторопь

На днях почитатели творчества Ирины Аллегровой нашли старый снимок певицы, на котором она, облаченная в леопардовую кофту, позирует на фоне картины, и выложили в Сеть, чтобы другие смогли оценить, как с годами изменилась (или нет) любимица публики.
В комментариях многие высказались восторженно и в очередной раз признались в чувствах к Ирине. Но только не авторы телеграм-канала "Бабская курилка".
Они в достаточно язвительной форме дали оценку внешнему виду Аллегровой на этом фото. По их мнению, звезда российской эстрады выглядит как типичная учительница физкультуры, которая в прошлом была мастером спорта по керлингу.
"Которая еще и лапает восьмиклассников, смотрит гороскопы, ходит в Ленком и мутит с трудовиком", – написали авторы телеграм-канала.
Напомним, недавно на удивление публики Ирина Аллегрова вместе с Игорем Крутым представила песню "Осень". Авторов композиции тут же обвинили в плагиате, поскольку услышали знакомые слова.
Оказалось, что певица и композитор перепели хит Маши Распутиной. Музыкальный критик Сергей Соседов назвал новую версию песни "бодягой" и "мертворожденным ребенком".
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