"Мутит с трудовиком": вид дешево одетой Аллегровой вызвал оторопь

В последнее время Ирина Аллегрова редко радует поклонников новыми песнями и выступлениями. Фанатам ничего не остается, как пересматривать старые фото и видео с артисткой и публиковать их в отдельном инстаграм-аккаунте.

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