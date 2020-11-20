Голубкина рассказала о "свадьбе с моряком"

Этим летом в Сети появились фотографии Марии Голубкиной с неизвестным мужчиной. В кадре пара позировала так, будто они муж и жена. Актриса предстала в свадебном платье, а ее спутник – в форме.

Поклонники гадали, откуда взялись свадебные фото. Некоторые предположили, что это новый проект, какие-то съемки. Другие посчитали, что актриса действительно вышла замуж. Теперь же Голубкина раскрыла тайну.

Оказалось, она снималась в новом сериале – "Ни к селу, ни к городу". Скоро он выйдет на телеканале "Россия 1". Голубкина в картине сыграла деревенскую женщину, которая попадает в непростую ситуацию. Ее муж получает повышение и уезжает из деревни, где начинает изменять жене.

На самом же деле на личном фронте у Марии Голубкиной все тихо и спокойно. Три года назад она рассталась с Борисом Ливановым после нескольких лет отношений. Замуж за него она так и не вышла. До этих отношений она была замужем за Николаем Фоменко, от которого у нее двое детей.

Ранее "Дни.ру" писали, почему после свадьбы с Фоменко актриса Мария Голубкина так больше и не вышла замуж. У нее очень сложные отношения с людьми, и она даже ни с кем не хочет выстраивать дружеские отношения. Также из-за этого у нее были сложные отношения с матерью.