Галкин дал миллион рублей: киллер признался в покушении на Киркорова

Организаторам возможного нападения на Филиппа Киркорова во время выступления в Махачкале грозит до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Бандиты планировали убийство или теракт на концерте артиста. Об этом сообщает "КП – Северный Кавказ" со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.
Речь идет о несостоявшемся теракте, который четверо мужчин планировали совершить в мае 2017 года. Они хотели применить СВУ для организации нескольких взрывов в зале во время представления. Однако план бандитов не осуществился.
Один из подозреваемых рассказал, что артист Максим Галкин заплатил ему миллион рублей и заказал убийство Филиппа Киркорова, так как ревновал свою жену Аллу Пугачеву. Теперь, по словам адвоката подозреваемых, Пугачеву, Галкина и Киркорова пытались привлечь к слушаниям в роли свидетелей. Однако суд отклонил эту просьбу, так как это лишь затягивает дело.
"С обвинением в терроризме Казуев (подозреваемый – прим. ред.) не согласился и сказал, что его истинной целью было только убийство Киркорова", – сообщили в суде.
Отмечается, что все четверо подозреваемых признаны членами запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.
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