"Счастья пожелаю": Муцениеце отреагировала на известие о свадьбе Прилучного и Карпович

На прошлой неделе появились слухи о том, что Павел Прилучный расстался с Мирославой Карпович и планирует вернуться к Агате Муцениеце. Однако позднее пару заметили вместе в одном из столичных ТЦ, а инсайдеры сообщили о готовящейся свадьбе актеров.

Пока что влюбленные никак не комментируют свой роман. По разным данным, именно звезда "Папиных дочек" стала причиной развода знаменитой пары. Девушка познакомилась с артистом около года назад во время репетиции антрепризного спектакля и сделала все, чтобы заполучить его.

Уже через несколько недель после развода Павел Прилучный взял с собой актрису на отдых с детьми в Крым. Агата Муцениеце была ярости от этих новостей, ведь ее никто не предупредил о том, что с ее малышами будет общаться новая пассия бывшего мужа.

Впрочем, спустя несколько месяцев актриса, вероятно, приняла ситуацию. Накануне звезда в шутливой форме прокомментировала слухи о том, что Павел Прилучный собирается вернуться в семью. Под видео пользователи Сети упрекнули Агату Муцениеце в том, что она хочет нажиться на теме развода. Звезде посоветовали заняться личной жизнью, как это делает ее бывший муж.

"Я молодоженам только счастья пожелаю", – отметила артистка.

Также она добавила, что имеет полное право комментировать все, что связано с бывшим мужем, потому что там есть и ее лицо. По мнению девушки, не очень уместно, когда ее вплетают в истории про продукты в багажнике, но что поделать. Вероятно, Агата Муцениеце намекнула на снимки, которые сделали папарацци, на них Павел Прилучный и Мирослава Карпович закупаются продуктами.