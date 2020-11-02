Пугачева отобрала сына у племянника и не дает общаться

Звезда занялась здоровьем родственника – благодаря ее помощи он выкарабкался из зависимости и встал на путь истинный. Сейчас у мужчины новая семья, свой небольшой бизнес, а недавно родилась дочь, которую назвали Женечкой.
По слухам, Алла Пугачева переписала на внучку квартиру в районе станции метро "Сокол". Правда, Владислав и его супруга узнали об этом из прессы. Гузель отметила, что они живут спокойно и мирно, не шикуют, к прославленной родственнице не лезут, да и она к ним тоже.
Правда, видеться с сыном Владу не дают. Сейчас мальчику уже девять лет, и он вполне сформировавшаяся личность. Ребенок живет в семье водителя Примадонны, он называет мужчину папой и чувствует себя прекрасно. У Жени есть своя комната, компьютер и игрушки, он знаком со многими детьми известных людей. Также Алла Пугачева часто берет мальчика на свои праздники.
Владислав мечтает наладить контакт с сыном, однако ему не разрешают. По словам его супруги, он развесил по дому снимки ребенка и очень по нему скучает. Племянник Примадонны надеется, что когда мальчик вырастет, все встанет на свои места, и они смогут поладить. По слухам, Женя иногда общается с родной матерью, правда, пока только по телефону.
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