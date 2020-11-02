Пугачева отобрала сына у племянника и не дает общаться

Несколько лет назад сын младшего брата Аллы Пугачевой опустился на дно: мужчина увлекся наркотиками, алкоголем и боролся с гепатитом. Примадонна не могла видеть, что вместе с племянником страдает и внук – маленького Женю она забрала к себе.

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