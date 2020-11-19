Четырехэтажный терем: всплыли данные о невероятно роскошном доме Кончаловского и Высоцкой

Дом звездной пары похож на настоящий терем. Он сложен из калиброванной сосны. В своем инстаграм-аккаунте артистка опубликовала интерьеры огромного загородного особняка на Николиной горе.
В усадьбе, где сейчас живут Юлия Высоцкая с супругом, раньше жили родители Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Муж актрисы провел здесь свои юные годы, а в 2000 году окончательно обосновался вместе с женой и детьми Марией и Петром.
Юлия Высоцкая рассказала, что ей удалось вдохновить избранника на перестройку поместья. Идею Андрей Кончаловский поддержал, поскольку и сам давно об этом мечтал. В итоге из двухэтажного дом превратился в четырехэтажный.
В доме-тереме много антикварной мебели и элементов декора. Терракотовые вазы с матовым блеском режиссер лично привез из Италии. А трехсотлетние стулья, как и кровать и карельской березы, достались ему от деда-художника Петра Кончаловского.
Отметим, Юлия Высоцкая никогда не хвастается своим богатством. Она лишь иногда выкладывает в своем микроблоге фото и видео среди интерьеров дома.
Как писали "Дни.ру", ранее Юлия Высоцкая призналась, что не знает, что такое счастливая женщина, потому что себя таковой не считает. Она отметила, что такая же, как все. По словам актрисы, бывают дни, когда она очень счастлива, в другие же наоборот.
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